Вступило в силу решение суда о возврате в Омской области земель в Чернолучье

В Омской области вступило в законную силу судебное решение об истребовании более 7 000 м² земи в Чернолучинском горпоселении. Участок незаконно находился в собственности фирмы «Сосновый бор». Об этом сообщила 20 октября прокуратура региона.
В 2007 году местные власти передали в частную собственность ЗАО «НПФ “Призматрон” два участка, относящихся к особо охраняемым территориям курорта. Согласно закону, эти земли были ограничены в обороте и не подлежали приватизации. Несмотря на это, один из участков несколько раз менял владельцев. Сначала его передали ООО “Современные строительные технологии” в счет оплаты работ, а после реорганизации компании право владения перешло к ООО “Сосновый бор”.
Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры о возврате земли в государственную собственность. При помощи апелляционного обжалования ответчику не удалось изменить вынесенное решение.
Надзорное ведомство также добилось возврата в госсобственность еще двух участков в Чернолучье общей площадью более 71 000 м². Земли были незаконно приватизированы и переданы ООО «Ривьера».
Ранее мы сообщили, что более 7 000 омичей использовали налоговую льготу в отношении своих дачных домов.