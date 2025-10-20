Вступило в силу решение суда о возврате в Омской области земель в Чернолучье

В 2007 году местные власти передали в частную собственность ЗАО «НПФ “Призматрон” два участка, относящихся к особо охраняемым территориям курорта. Согласно закону, эти земли были ограничены в обороте и не подлежали приватизации. Несмотря на это, один из участков несколько раз менял владельцев. Сначала его передали ООО “Современные строительные технологии” в счет оплаты работ, а после реорганизации компании право владения перешло к ООО “Сосновый бор”.