Нижегородцы смогут наблюдать самую яркую комету года в конце октября

Комета C/2025 A6 (Lemmon) максимально сблизится с Землёй 21 октября и будет видна на всей территории России. Особенно благоприятные условия для наблюдения сложатся севернее 50-й параллели, уточнил для ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев.
Комета была открыта 3 января 2025 года, и её орбита позволяет наблюдать её в октябре и ноябре в Северном полушарии. В этом месяце её яркость достигла 5-й звездной величины, а к 21 октября она приблизится к Земле на расстояние 89 185 647 км, увеличив блеск до 3,8 звездной величины. Это будет самая яркая комета года.
На территориях севернее 50-й параллели комета не скрывается за горизонтом, и чем севернее географическое положение, тем комфортнее условия для её наблюдения. Нижний Новгород находится на 56 параллели, а значит условия для наблюдения у нас благоприятные. Комета становится видимой после захода солнца на высоте около 30 градусов над горизонтом. В течение ночи она постепенно опускается, но ближе к утру снова поднимается.
В Нижегородском планетарии рассказали, что комету видно невооружённым глазом, если поискать под Ковшом Большой Медведицы, но только при отсутствии засветки, а вот с биноклем её можно точно рассмотреть.
Комета совершает полный оборот вокруг Солнца за 1350 лет. Последний раз она приближалась к Земле в VII веке. Язев предположил, что если бы комета была такой же яркой тогда, её могли заметить только люди с очень острым зрением.