Нижегородцы смогут наблюдать самую яркую комету года в конце октября

На территориях севернее 50-й параллели комета не скрывается за горизонтом, и чем севернее географическое положение, тем комфортнее условия для её наблюдения. Нижний Новгород находится на 56 параллели, а значит условия для наблюдения у нас благоприятные. Комета становится видимой после захода солнца на высоте около 30 градусов над горизонтом. В течение ночи она постепенно опускается, но ближе к утру снова поднимается.