Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Волгограда прокомментировали заполонившую город вонь

Жители Волгограда с утра пораньше 20 октября забросали соцсети и мессенджеры жалобами на невыносимый отвратительный запах, который заполонил город.

Источник: Аргументы и факты

В региональном главке МЧС подтвердили: пожаров нет в областном центре в настоящее время, как не было их и минувшей ночью.

В администрации города поясняют: в разных районах мегаполиса действительно фиксируется устойчивый запах гари. По информации оперативных служб, он переносится ветровыми потоками из Казахстана, Калмыкии и Астраханской области, где в настоящее время пылают ландшафтные пожары.

«В связи с текущими погодными условиями, характеризующимися повышенной влажностью, указанный запах будет сохраняться в атмосфере на протяжении некоторого времени», — уточняют в мэрии.

Ранее обезвоженные ерики и озера засняли волгоградцы на острове Сарпинском.