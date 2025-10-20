В мэрии Волгограда прокомментировали заполонившую город вонь

В региональном главке МЧС подтвердили: пожаров нет в областном центре в настоящее время, как не было их и минувшей ночью.
В администрации города поясняют: в разных районах мегаполиса действительно фиксируется устойчивый запах гари. По информации оперативных служб, он переносится ветровыми потоками из Казахстана, Калмыкии и Астраханской области, где в настоящее время пылают ландшафтные пожары.
«В связи с текущими погодными условиями, характеризующимися повышенной влажностью, указанный запах будет сохраняться в атмосфере на протяжении некоторого времени», — уточняют в мэрии.
Ранее обезвоженные ерики и озера засняли волгоградцы на острове Сарпинском.