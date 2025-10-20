Трудинспекция Прикамья проведет проверку местной табачной сети

Инспекция подключилась к проверке табачной сети из-за нарушений в отношении подростков. После сообщений в СМИ о возможных нарушениях трудовых прав несовершеннолетних, работающих в сети табачных магазинов, Инспекция начала проверку полученной информации.
Выяснилось, что в магазинах сети Tabak&Vape, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, сотрудники жаловались на отсутствие официального оформления и задержки заработной платы. В связи с этим работодателю направлено предупреждение о недопустимости нарушений трудового законодательства — в частности, в вопросах заключения трудовых договоров и своевременной оплаты труда.
На данный момент совместно с прокуратурой продолжается проверка соблюдения требований трудового права. В ней участвуют и представители Инспекции.