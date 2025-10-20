Трудинспекция Прикамья проведет проверку местной табачной сети

Выяснилось, что в магазинах сети Tabak&Vape, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, сотрудники жаловались на отсутствие официального оформления и задержки заработной платы. В связи с этим работодателю направлено предупреждение о недопустимости нарушений трудового законодательства — в частности, в вопросах заключения трудовых договоров и своевременной оплаты труда.