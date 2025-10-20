Евросоюз хочет изменить правила ради расширения: новых членов блока могут лишить одного преимущества

Антон Хофрайтер из Бундестага отметил, что новые члены не получат право вето, пока не завершатся реформы, включая голосование квалифицированным большинством. Это позволит странам, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться преимуществами членства без возможности блокировать решения. Предложение обсуждается неофициально, чтобы избежать пересмотра договоров ЕС, который считают сложным.