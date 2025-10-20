Евросоюз хочет изменить правила ради расширения: новых членов блока могут лишить одного преимущества

Европейский союз обсуждает новый формат расширения: страны смогут вступить в блок без права голоса. Это может повлиять на позицию таких лидеров, как Виктор Орбан, в вопросе принятия Украины, пишет Politico.
По данным европейских дипломатов и представителя ЕС, предложение находится на ранней стадии и требует одобрения всех стран-членов. Новые члены получат права после реформы работы ЕС, чтобы ограничить возможность вето.
Инициатива поддерживается странами, такими как Австрия и Швеция, которые хотят ускорить расширение ЕС. Сейчас процесс блокируют Венгрия и другие страны из-за опасений конкуренции и угроз безопасности.
Антон Хофрайтер из Бундестага отметил, что новые члены не получат право вето, пока не завершатся реформы, включая голосование квалифицированным большинством. Это позволит странам, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться преимуществами членства без возможности блокировать решения. Предложение обсуждается неофициально, чтобы избежать пересмотра договоров ЕС, который считают сложным.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюз в нынешнее время будет означать наличие военного конфликта в Европе.