Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС запретит поставки российского газа в Венгрию и Словакию

ЕС хочет навсегда запретить Венгрии и Словакии закупать российский газ.

Источник: Комсомольская правда

После трех лет рассуждений, уговоров и уступок ЕС решил навсегда запретить Венгрии и Словакии поставлять в свои страны российский газ. Об этом сообщает Politico.

Ожидается, что 20 октября 27 стран-членов блока поддержат новый законопроект, который навсегда сократит поставки российского газа в Венгрию и Словакию — нравится им это или нет. На протяжении нескольких лет эти страны отказывались выполнять требования ЕС, утверждая, что у них нет реальной альтернативы, а отказ от поставок взорвет цены для потребителей.

Летом этого года ЕС изменил тактику, обнародовав законопроект, который введет запрет на российский газ, начиная со следующего года для краткосрочных контрактов и заканчивая концом 2027 года для долгосрочных сделок.

Этот проект закона, подчеркивает издание, не санкции. И для его принятие требуется всего лишь квалифицированное большинство. Так что Венгрия и Словакия не смогут наложить вето на это решение.

Ранее глава МИД республики Петер Сийярто заявил, что Венгрия никому не позволит диктовать, у кого ей приобретать ресурсы. Чиновник, отметил, что текущая инфраструктура не позволит снабжать Венгрию газом в достаточном объеме, если поставки газа из РФ прекратятся.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше