Politico: ЕС запретит поставки российского газа в Венгрию и Словакию

После трех лет рассуждений, уговоров и уступок ЕС решил навсегда запретить Венгрии и Словакии поставлять в свои страны российский газ. Об этом сообщает Politico.
Ожидается, что 20 октября 27 стран-членов блока поддержат новый законопроект, который навсегда сократит поставки российского газа в Венгрию и Словакию — нравится им это или нет. На протяжении нескольких лет эти страны отказывались выполнять требования ЕС, утверждая, что у них нет реальной альтернативы, а отказ от поставок взорвет цены для потребителей.
Летом этого года ЕС изменил тактику, обнародовав законопроект, который введет запрет на российский газ, начиная со следующего года для краткосрочных контрактов и заканчивая концом 2027 года для долгосрочных сделок.
Этот проект закона, подчеркивает издание, не санкции. И для его принятие требуется всего лишь квалифицированное большинство. Так что Венгрия и Словакия не смогут наложить вето на это решение.
Ранее глава МИД республики Петер Сийярто заявил, что Венгрия никому не позволит диктовать, у кого ей приобретать ресурсы. Чиновник, отметил, что текущая инфраструктура не позволит снабжать Венгрию газом в достаточном объеме, если поставки газа из РФ прекратятся.