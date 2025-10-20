Axios: Над кортежем вице-президента США Вэнса разорвался снаряд

Джей Ди Вэнс, который ранее отдыхал в Великобритании вместе с семьей, не смог поужинать в местном пабе после того, как бронь политика отменили из-за отказа сотрудников его обслуживать. При этом в июле это заведение посетила бывший кандидат в главы американского государства от Демократической партии Камала Харрис.