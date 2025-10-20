Росстат рассказал о заработках среднестатистических россиян

Среднестатистический житель России — это 41-летняя женщина с высшим образованием, работающая в сфере торговли и получающая около 84 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за 2024 год.
По информации ведомства, среднемесячная зарплата в стране за год выросла на 19 процентов, а реальные доходы населения увеличились на 8,4 процента.
Почти половина российских семей владеет легковым автомобилем. В городах проживает около 75 процентов граждан, а 42 процента из тех, кто живет в отдельных квартирах, занимают двухкомнатные, передает издание.
Россияне считают человека, у которого ежемесячный доход меньше 48 тысяч рублей, бедняком. Богачи, по мнению опрошенных, получают от 930 тысяч рублей. При этом за последний год уровень дохода, чтобы не чувствовать себя бедным, вырос более чем на 11 процентов — с 43 тысяч до 48 тысяч рублей. В 2015 году он составлял 15 тысяч рублей.
В России есть три сектора экономики, в которых сумма среднемесячной заработной платы превысила отметку в 200 тысяч рублей. Среди них — финансовая и страховая деятельность.