Росстат рассказал о заработках среднестатистических россиян

Россияне считают человека, у которого ежемесячный доход меньше 48 тысяч рублей, бедняком. Богачи, по мнению опрошенных, получают от 930 тысяч рублей. При этом за последний год уровень дохода, чтобы не чувствовать себя бедным, вырос более чем на 11 процентов — с 43 тысяч до 48 тысяч рублей. В 2015 году он составлял 15 тысяч рублей.