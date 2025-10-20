В Башкирии предпринимателям предложат новый налоговый режим

В Башкирии может появиться специальный налоговый режим для предпринимателей — «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АвтоУСН). Планируется, что он начнет действовать с 1 января 2026 года. Законопроект уже получил одобрение профильного комитета Курултая республики, а окончательное принятие закона парламентарии планируют в конце октября.
Как пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, республику включают в общероссийский эксперимент, который продлится до конца 2027 года. Главные плюсы новой системы для бизнеса — это почти полное отсутствие налоговой отчетности и освобождение от страховых взносов. Все данные о доходах и расходах будут автоматически собираться из онлайн-касс, банков и личного кабинета налогоплательщика. А итоговую сумму налога посчитает сама налоговая служба.
На выбор предпринимателям предложат две ставки: 8% от общего дохода или 20% от прибыли. Воспользоваться АвтоУСН смогут компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Башкирии, у которых работает не больше пяти человек, годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, а стоимость основных средств — 150 миллионов рублей.
Собранные налоги будут распределяться между федеральным (46%) и республиканским (54%) бюджетами.
Новый режим рассматривают как меру поддержки для бизнеса. Это особенно актуально сейчас, когда общефедеральный порог для применения обычной УСН снижается с 60 до 10 миллионов рублей годового дохода. Ожидается, что упрощение налогового бремени поможет вывести из тени тех, кто раньше не платил налоги, и увеличит поступления в бюджет.
