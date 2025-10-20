В Башкирии предпринимателям предложат новый налоговый режим

Как пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, республику включают в общероссийский эксперимент, который продлится до конца 2027 года. Главные плюсы новой системы для бизнеса — это почти полное отсутствие налоговой отчетности и освобождение от страховых взносов. Все данные о доходах и расходах будут автоматически собираться из онлайн-касс, банков и личного кабинета налогоплательщика. А итоговую сумму налога посчитает сама налоговая служба.