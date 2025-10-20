В Краснодаре завершили демонтаж правой стороны Тургеневского моста

Тургеневскому мосту в 2025 году исполняется 40 лет. За указанный период объект не подвергался капитальному ремонту, что вызывало многочисленные жалобы автомобилистов. В администрации Краснодара сообщали, что во время ремонта сооружение не будет полностью закрыто для движения — планируется поочередное перекрытие каждой из сторон моста.