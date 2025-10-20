Глава ГАИ Беларуси оценил самые эффективные способы контроля за скоростью

Начальник главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси Виктор Ротченков в эфире телеканала СТВ оценил самые эффективные способы контроля за скоростью.
У Виктора Ротченкова поинтересовались, какая из форм контроля за скоростью сегодня самая эффективная: фотофиксация, дроны, сотрудники ГАИ, которые останавливают авто.
— Ну, я бы уже так категорично самую эффективную не выделял. Все методы действительно рабочие, и они достаточно эффективные. Понятно, что при контроле скорости движения в автоматическом именно режиме мы сейчас все больше применяем участки средней скорости для контроля за скоростью движения, — обратил внимание начальник главного управления ГАИ МВД.
По его словам, это действительно более эффективно, чем одномоментно в одном месте измерять скорость. Он добавил, что участок протяженность 10 — 15 километров в средней скорости дает возможность водителю на долгом протяжении соблюдать данные правила.
— Ну и после проезда этого участка он понимает, что с учетом его протяженности уже нагоняя, не нагоняя, время уже не позволит ему даже, превышая скорость, сократить, — уточнил Виктор Ротченков.
Он подчеркнул, что это дисциплинирует белорусских водителей управлять автомобилем правильно.
