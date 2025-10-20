Бросивший младенца в снег блогер Косенко переобъявлен в розыск

МВД России переобъявило в розыск блогера Сергея Косенко, ранее бросившего в сугроб младенца ради видео.
В базе розыска ведомства указано, что мужчина родился в Венгрии 23 августа 1987 года, он разыскивается по уголовной статье. В карточке также говорится, что Косенко переобъявлен в розыск «без меры пресечения».
Напомним, в январе 2025 года в Сети разошлось видео, на котором Косенко бросает своего маленького сына в сугроб. Впоследствии блогер пытался выкрутиться, утверждая, что это была кукла, но потом извинился за публикацию.
15 января 2025 года стало известно, что суд в Москве заочно арестовал Косенко. Позднее он также был оштрафован на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.
Отмечалось, что блогер покинул Россию, предварительно распродав все свои активы.