Первый соцгород Казани стал объектом культурного наследия

Первый соцгород Казани в Адмиралтейской слободе официально признан объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий документ был опубликован на сайте комитета Татарстана по охране ОКН.
Адмиралтейская слобода — это уникальный образец соцгорода, в котором сочетаются здания, возведенные в 1920—1940-е годы в различных архитектурных стилях: конструктивизм и сталинский неоклассицизм. Планировочная структура соцгорода сохранила основные направления дорог и фронтальной застройки, заложенные еще в XVIII веке, а многие фасады зданий до сих пор несут на себе аутентичные элементы декора.
Площадь этого исторического района составляет 5,2 гектара. Ранее здесь располагались дома для рабочих местных мануфактур. Адмиралтейская слобода также известна тем, что там был построен первый жилой комплекс в стиле советского конструктивизма.
Председатель комитета Иван Гущин заявил, что для соцгорода в Адмиралтейской слободе будут разработаны требования к градостроительным регламентам, аналогичные тем, что уже действуют в Авиастроительном районе. Согласно документу, на территории района допускается строительство малоэтажных жилых домов до четырех этажей и среднеэтажных жилых зданий до восьми этажей, а также объектов торговли, образования, здравоохранения, спорта, общественного питания, отдыха и туризма.
Напомним, два исторических здания Казани обрели статус объектов культурного наследия. Для них будут установлены четкие границы охранных зон.