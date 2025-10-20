Бастрыкин заинтересовался безобразной дорогой под Воронежем

В ряде региональных пабликов появилась информация о удручающем состоянии дороги в селе Семилуки. По словам местных жителей, на улице Донской нет асфальта, на каждом шагу глубокие ямы и колеи, а грунт размывается при каждом дожде. Из-за этого не могут проехать, не только жители населенного пункта, но и спецтранспорт.