Бастрыкин заинтересовался безобразной дорогой под Воронежем

У главы регионального СК запросили доклад о ситуации в Семилуках.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

В ряде региональных пабликов появилась информация о удручающем состоянии дороги в селе Семилуки. По словам местных жителей, на улице Донской нет асфальта, на каждом шагу глубокие ямы и колеи, а грунт размывается при каждом дожде. Из-за этого не могут проехать, не только жители населенного пункта, но и спецтранспорт.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о результатах расследования уголовного дела о ненадлежащей дорожной инфраструктуре.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — уточнили в Следкоме.