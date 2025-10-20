В Госдуме намерены ввести наказание для мигрантов за пьяное вождение: депутаты рассказали, о чем идет речь

В Государственной думе предложили лишать мигрантов разрешения на временное проживание за вождение в алкогольном или наркотическом состоянии. В скором времени законопроект будет внесен на рассмотрение парламентариев. Об этом сообщает ТАСС.
Документ должен расширить перечень основания для отказа или аннулирования разрешений на временное проживание в России.
Авторы законодательной инициативы, депутаты Сергей Миронов и Федот Тумусов уверены, что это поможет сократить число аварий на дорогах и нарушений правил дорожного движения.
Ранее в России предложили ограничить суммы, которые трудовые мигранты могут переводить за границу, размером их официальной зарплаты.
Кроме того, недавно президент России Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики до 2030 года.