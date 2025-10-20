Запасов воды в Крыму хватит на четыре месяца

Запасов воды в крымских водохранилищах хватит на четыре месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации.
В настоящее время среднесуточный расход всех поверхностных водных ресурсов составляет около 380 тысяч кубометров. При таком расходе накопленные в водохранилищах водные запасы способны обеспечить потребности населения и экономики региона примерно на 110−120 дней.
При этом отмечается, что указанные данные не включают прогнозируемые поступления водных ресурсов в водохранилища.