Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура разберется с плохим состоянием пешеходного моста на вокзале в Перми

Надзорный орган проведет проверку после публикаций в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Уральская транспортная прокуратура даст оценку состоянию пешеходного моста на вокзале «Пермь-2». Надзорный орган обратил внимание на сообщения об его неудовлетворительном состоянии в соцсетях.

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасного функционирования объектов железнодорожного транспорта.

На обеспечение доступной средой сетуют многие пассажиры. Справедливые замечания вызывает не только пешеходный мост, но и низкие платформы, спуск и подъем в подземные переходы, главный вход. По откликам гостей региона, инфраструктура вокзала соответствует середине прошлого века.

Реальных изменений придется ждать еще несколько лет. Здание и пути вокзала «Пермь-2» обновят в далекой перспективе. Положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту модернизации ожидают лишь к 2026 году.