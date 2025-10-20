Прокуратура разберется с плохим состоянием пешеходного моста на вокзале в Перми

Уральская транспортная прокуратура даст оценку состоянию пешеходного моста на вокзале «Пермь-2». Надзорный орган обратил внимание на сообщения об его неудовлетворительном состоянии в соцсетях.
Пермская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасного функционирования объектов железнодорожного транспорта.
На обеспечение доступной средой сетуют многие пассажиры. Справедливые замечания вызывает не только пешеходный мост, но и низкие платформы, спуск и подъем в подземные переходы, главный вход. По откликам гостей региона, инфраструктура вокзала соответствует середине прошлого века.
Реальных изменений придется ждать еще несколько лет. Здание и пути вокзала «Пермь-2» обновят в далекой перспективе. Положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту модернизации ожидают лишь к 2026 году.