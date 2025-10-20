Лувр после ограбления частично откроется для посетителей 20 октября

Позже стало известно, что парижская прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра: преступление могли совершить либо по заказу, либо с целью отмывания денег. В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент ограбления музея. Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что грабители справились всего за четыре минуты.