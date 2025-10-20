Лувр после ограбления частично откроется для посетителей 20 октября. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
— Самый большой музей в мире вновь открывает свои двери. Однако Лувр указывает, что некоторые «части сегодня недоступны для публики», не уточняя, какие именно, — говорится в материале.
Об ограблении музея стало известно 19 октября. Сообщалось, что преступники были вооружены, однако в ходе ограбления никто не пострадал. После этого музей закрыли для посетителей.
Позже стало известно, что парижская прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра: преступление могли совершить либо по заказу, либо с целью отмывания денег. В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент ограбления музея. Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что грабители справились всего за четыре минуты.
Президент Франции Эммануэль Макрон также прокомментировал кражу экспонатов из Лувра. Он назвал произошедшее «посягательством на историческое наследие» и заявил, что драгоценности будут возвращены.