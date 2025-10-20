Ученые нашли способ борьбы с опаснейшей аллергией: он спас уже около 60 тысяч детей

Новое исследование показало, что введение арахиса в рацион младенцев помогает предотвратить опасную аллергию. После рекомендаций 2015 года около 60 тысяч детей избежали аллергии на арахис. Врачи стали вводить этот продукт в рацион детей с 4 месяцев. Об этом пишет AP News.
Аллерголог из Детской больницы Филадельфии доктор Дэвид Хилл отметил, что число случаев аллергии на арахис среди детей до 3 лет снизилось на 27% после 2015 года и на 40% после расширения рекомендаций в 2017 году. Он подчеркнул, что меры общественного здравоохранения дали результат.
Исследование Гидеона Лэка в 2015 году доказало, что раннее введение арахиса снижает риск аллергии на 80%. Защита сохраняется и в подростковом возрасте. Однако лишь 29% педиатров и 65% аллергологов следуют этим рекомендациям. Доктор Ручи Гупта указала, что данные могут не отражать общую ситуацию в США.
Сунг Поблете из FARE отметил, что исследование подтверждает возможность снизить распространенность аллергии. Рекомендации 2021 года советуют вводить арахис с 4−6 месяцев без тестирования. Родителям советуют консультироваться с педиатрами.
Ранее KP.RU писал, что наиболее агрессивным провокатором аллергии являются грецкие орехи, фундук, миндаль, кешью, фисташки и пекан. В отличие от других аллергий, на них реакция может сохраняться на всю жизнь, ее невозможно перерасти.