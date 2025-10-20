Ричмонд
Выяснилось, что жена известного юмориста продала недвижимость в РФ на ₽250 млн

Супруга Геннадия Хазанова Злата Эльбаум реализовала принадлежавшую ей российскую недвижимость, последовав примеру мужа.

Супруга Геннадия Хазанова Злата Эльбаум реализовала принадлежавшую ей российскую недвижимость, последовав примеру мужа. Согласно данным источника, общая стоимость проданных объектов превысила 250 миллионов рублей.

В перечень реализованного имущества вошел роскошный загородный особняк площадью 1200 квадратных метров с земельным участком в 7500 квадратов, расположенный в деревне Фоминское Троицкого округа. Усадьба, скрытая за высокими деревьями, была продана приблизительно за 120 миллионов рублей. Также Эльбаум рассталась с просторной квартирой площадью 165 квадратных метров в элитном подмосковном поселке Одинцовского района, которая оценивалась в 33 миллиона рублей и ранее примыкала к апартаментам самого артиста, передает телеграм-канал Shot.

Кроме того, супруги совместно владели квартирой на Арбате, от которой также избавились. Доля Златы Иосифовны в этом объекте оценивалась свыше 100 миллионов рублей. Хазанов и Эльбаум, состоящие в браке с 1970 года, в настоящее время проживают в Тель-Авиве, причем Злата имеет израильское гражданство. Несмотря на переезд, на её имя в России продолжает действовать ИП, зарегистрированное в 2012 году.

Единственная дочь пары 51-летняя Алиса, ранее владевшая вместе с отцом квартирой на Спиридоновке площадью 250 квадратных метров, также приняла участие в сделке в продаже данного объекта недвижимости.

