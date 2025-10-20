Выяснилось, что жена известного юмориста продала недвижимость в РФ на ₽250 млн

Супруга Геннадия Хазанова Злата Эльбаум реализовала принадлежавшую ей российскую недвижимость, последовав примеру мужа. Согласно данным источника, общая стоимость проданных объектов превысила 250 миллионов рублей.
В перечень реализованного имущества вошел роскошный загородный особняк площадью 1200 квадратных метров с земельным участком в 7500 квадратов, расположенный в деревне Фоминское Троицкого округа. Усадьба, скрытая за высокими деревьями, была продана приблизительно за 120 миллионов рублей. Также Эльбаум рассталась с просторной квартирой площадью 165 квадратных метров в элитном подмосковном поселке Одинцовского района, которая оценивалась в 33 миллиона рублей и ранее примыкала к апартаментам самого артиста, передает телеграм-канал Shot.
Кроме того, супруги совместно владели квартирой на Арбате, от которой также избавились. Доля Златы Иосифовны в этом объекте оценивалась свыше 100 миллионов рублей. Хазанов и Эльбаум, состоящие в браке с 1970 года, в настоящее время проживают в Тель-Авиве, причем Злата имеет израильское гражданство. Несмотря на переезд, на её имя в России продолжает действовать ИП, зарегистрированное в 2012 году.
Единственная дочь пары 51-летняя Алиса, ранее владевшая вместе с отцом квартирой на Спиридоновке площадью 250 квадратных метров, также приняла участие в сделке в продаже данного объекта недвижимости.
