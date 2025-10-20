В Самаре благоустраивают историческую Хлебную площадь

В Самаре продолжается благоустройство исторической Хлебной площади. Как идут работы, в своем телеграм-канале показал глава города Иван Носков.
«В этом году здесь привели в порядок зеленые насаждения, демонтировали старое асфальтовое покрытие, обустраивают пешеходные дорожки, парковочные места», — перечислил мэр.
Также на Хлебной площади установят садово-парковые диваны и детскую площадку. Весной здесь появятся клумбы и газон, который будут поливать автоматически. Сейчас работы выполнены примерно на треть. Благоустройство планируют завершить в конце октября.
Но благоустройство затрагивает не всю Хлебную площадь. Чтобы полностью привести ее в порядок, главный архитектор Самары разработает соответствующий проект. Когда его планируют реализовать, еще не сообщается.