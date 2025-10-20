В подмосковном Ступине начался ремонт лицея № 1

Капитальный ремонт здания лицея № 1 начался в городе Ступино Московской области, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья. Обновление образовательных учреждений отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
«Здание лицея № 1 ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капитальному ремонту. Строители ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле, устройство перегородок. На объекте работают больше 25 человек», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
Он отметил, что в помещениях общей площадью 3326 кв. м проведут внутренние отделочные работы, обновят входные группы, заменят все инженерные коммуникации и сантехнику. Также приведут в порядок фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование. Открыть учреждение планируют 1 сентября 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.