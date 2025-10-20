Ричмонд
Когда откроют новые пункты пропуска в Китай: последние данные о МАПП «Краскино» и «Пограничный»

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября, ФедералПресс. Руководитель Росгранстроя Геннадий Безлобенко проверил ход реконструкции автомобильных пунктов пропуска Пограничный и Краскино на российско-китайской границе. Завершить масштабные работы планируется до конца текущего года.

«Пропускная способность Пограничного после модернизации вырастет до 1300 автомобилей в сутки, а количество полос движения увеличится до 22», — сообщили в пресс-службе Росгранстроя РФ.

На территории Пограничного сейчас трудятся более 450 человек с использованием 60 единиц техники. Строители заняты внутренней отделкой зданий, обустройством инженерных сетей, нанесением антикоррозийной защиты металлоконструкций, монтажом стеновых панелей инспекционно-досмотровых комплексов портального типа и установкой периметрального ограждения.

Пункт пропуска Краскино после завершения реконструкции сможет принимать до 750 транспортных средств в сутки — количество полос движения здесь увеличат до 16. На объекте работают более 240 специалистов и задействовано 27 единиц техники. Ведутся работы по бетонированию финишного слоя дорожного покрытия, внутренней и внешней отделке зданий, монтажу внутренних инженерных сетей и периметрального ограждения.

На МАПП «Краскино» и «Пограничный» строительные работы завершатся в декабре 2025 года. Пункт пропуска «Хасан» планируют достроить до июня 2026 года.

Напомним, есть еще одна проблема на границе России и Китая. Из-за долгих очередей появились незаконные схемы для китайских водителей для пересечения границы.