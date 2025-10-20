Когда откроют новые пункты пропуска в Китай: последние данные о МАПП «Краскино» и «Пограничный»

Пункт пропуска Краскино после завершения реконструкции сможет принимать до 750 транспортных средств в сутки — количество полос движения здесь увеличат до 16. На объекте работают более 240 специалистов и задействовано 27 единиц техники. Ведутся работы по бетонированию финишного слоя дорожного покрытия, внутренней и внешней отделке зданий, монтажу внутренних инженерных сетей и периметрального ограждения.