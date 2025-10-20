«Заборы, плитка и листва»: как выглядит парк Гагарина в начале масштабной реконструкции

В парке имени Юрия Гагарина в Калининграде начался второй этап благоустройства. Подрядчик приступил к демонтажу покрытия: рабочие уже разобрали плитку на центральной аллее.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, часть территории огородили забором. Вдоль дорожек прокопали траншеи для прокладки коммуникаций. Вход в зелёную зону не ограничен, однако отдыхающим приходится двигаться мимо огороженных участков по траве.
По условиям контракта подрядчику предстоит обустроить современные пешеходные маршруты и создать зоны для отдыха. Для обеспечения безопасности смонтируют освещение и видеонаблюдение.
В зелёной зоне обустроят новую сцену для проведения концертов и представлений. На территории также появятся площадки для воркаута, мини-футбола, дрессировки собак. Рядом с дорожками поставят новые скамейки, велопарковки, урны, столы для игр в шашки, информационные стенды, а также инсталляция покорителей космоса. Второй этап благоустройства должны завершить за 587 дней.
Работы выполняет ООО «Техстрой Проект». С компанией заключили контракт на 380 миллионов рублей. Ранее она занималась первым этапом благоустройства. В начале 2025 года организация установила космическую площадку за 71,6 миллиона рублей.
Парк имени Юрия Гагарина на улице Киевской победил в голосовании по выбору территории для благоустройства. Концепцию разработала компания «Другая архитектура».