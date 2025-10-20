«Заборы, плитка и листва»: как выглядит парк Гагарина в начале масштабной реконструкции

В зелёной зоне обустроят новую сцену для проведения концертов и представлений. На территории также появятся площадки для воркаута, мини-футбола, дрессировки собак. Рядом с дорожками поставят новые скамейки, велопарковки, урны, столы для игр в шашки, информационные стенды, а также инсталляция покорителей космоса. Второй этап благоустройства должны завершить за 587 дней.