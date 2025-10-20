В Новооскольскую больницу Белгородской области поступило новое оборудование

Аппарат спиральной компьютерной томографии (СКТ) поступил в Новооскольскую центральную районную больницу Белгородской области. Оборудование приобретено по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Новый аппарат позволяет получить детальные изображения многих видов тканей, органов, костей и кровеносных сосудов одномоментно. Он применяется в нейрохирургии, онкологии, травматологии, гинекологии, нефрологии, эндоскопии, хирургии, урологии и других областях медицины. В экстренных случаях оборудование используют для выявления внутренних повреждений и кровотечений, что может спасти жизнь.
В правительстве области добавили, что всего с 2021 года в учреждениях здравоохранения региона было установлено 10 аппаратов СКТ и 4 аппарата МРТ. До конца года планируют приобрести и установить еще 2 аппарата МРТ.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.