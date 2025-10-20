Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин заявил, что детские лагеря должны работать круглогодично

Детские лагеря должны работать не только во время летних каникул, но и в период отдыха школьников осенью, зимой и весной. Об этом в понедельник, 20 октября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Детские лагеря должны работать не только во время летних каникул, но и в период отдыха школьников осенью, зимой и весной. Об этом в понедельник, 20 октября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в России практически нет круглогодичных детских лагерей, а во многих подобных учреждениях нет нужных условий, чтобы организовать их работу не в летнее время.

Володин уверен, что альтернативный вариант работы лагерей будет полезным для детского здоровья, а также поможет родителям «уделить время своим делам».

— Основываясь на мнении родителей и учителей, а также экспертов, необходимо заниматься этим вопросом и решать задачу организации отдыха в привязке к осенним, зимним и весенним каникулам, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что российские школьники сталкиваются с чрезмерной учебной нагрузкой, которая лишает их свободного времени. До этого Министерство просвещения рекомендовало школьникам не тратить на домашние задания более 3,5 часа в день.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что отмены домашних заданий в школах не будет, так как они нужны для закрепления материала. Домашние задания развивают самостоятельность и помогают выявлять пробелы в знаниях, но создают нагрузку и могут ухудшать психологическое состояние детей, высказалась завуч одной из школ, педагог Наталия Савинкина.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше