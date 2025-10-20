Пермское правительство покидает статусный чиновник

Из министерства образования и науки Пермского края уволился начальник управления профессионального образования Илья Бочаров, проработавший на посту 10 лет. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в краевом правительстве.
Читать далее.
Из министерства образования и науки Пермского края уволился начальник управления профессионального образования Илья Бочаров, проработавший на посту 10 лет. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в краевом правительстве.
Из министерства образования и науки Пермского края уволился начальник управления профессионального образования Илья Бочаров, проработавший на посту 10 лет. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в краевом правительстве.
Читать далее.