Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермское правительство покидает статусный чиновник

Из министерства образования и науки Пермского края уволился начальник управления профессионального образования Илья Бочаров, проработавший на посту 10 лет. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в краевом правительстве.

Из министерства образования и науки Пермского края уволился начальник управления профессионального образования Илья Бочаров, проработавший на посту 10 лет. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в краевом правительстве.

Читать далее.