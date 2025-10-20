В Беларуси еще 30 участков дорог оборудуют системой контроля средней скорости. Подробности озвучил в эфире СТВ начальник главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси Виктор Ротченков.
По словам начальника ГАИ, в стране 38 участков оборудованы системой средней скорости. Он отметил, что до конца 2025 года оборудуют еще четыре участка.
— На следующий год запланировано еще 30 участков по оборудованию средней скорости, — подчеркнул Виктор Ротченков.
Начальник главного управления ГАИ акцентировал внимание на том, что в комплексе все меры, которые отвечают за обеспечивание контроля и скорости движения (это фотофиксация, дроны, сотрудники ГАИ, которые останавливают авто), нашли свою эффективность.
Тем временем глава ГАИ Виктор Ротченков сказал, что ДТП в Беларуси стало меньше, но возросла их тяжесть последствий и число погибших.
Ранее глава ГАИ Беларуси оценил самые эффективные способы контроля за скоростью.