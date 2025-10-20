Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси еще 30 участков дорог оборудуют системой контроля средней скорости

ГАИ сказала, что в еще 30 участков дорог в Беларуси оборудуй системой контроля средней скорости.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси еще 30 участков дорог оборудуют системой контроля средней скорости. Подробности озвучил в эфире СТВ начальник главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси Виктор Ротченков.

По словам начальника ГАИ, в стране 38 участков оборудованы системой средней скорости. Он отметил, что до конца 2025 года оборудуют еще четыре участка.

— На следующий год запланировано еще 30 участков по оборудованию средней скорости, — подчеркнул Виктор Ротченков.

Начальник главного управления ГАИ акцентировал внимание на том, что в комплексе все меры, которые отвечают за обеспечивание контроля и скорости движения (это фотофиксация, дроны, сотрудники ГАИ, которые останавливают авто), нашли свою эффективность.

Тем временем глава ГАИ Виктор Ротченков сказал, что ДТП в Беларуси стало меньше, но возросла их тяжесть последствий и число погибших.

Ранее глава ГАИ Беларуси оценил самые эффективные способы контроля за скоростью.