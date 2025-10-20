Ричмонд
В Калининграде завершён ремонт одиннадцати дорог в рамках нацпроекта

В Калининградской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершён ремонт одиннадцати дорожных участков общей протяжённостью более 110 километров. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

Всего в программу дорожных работ на 2025 год включено 17 объектов. Большая часть уже выполнена, а одиннадцать участков введены в эксплуатацию и открыты для движения транспорта. Высокая степень готовности отмечена на дорогах «Ладушкин — Корнево — Донское» и «Пятидорожное — Мамоново — Пограничный — Корнево», которые планируется сдать до конца текущего года, несмотря на переходящие контракты. Почти завершён ремонт десяткилометрового участка трассы «Ново-Бобруйск — Белый Яр — Дружба» — его готовность составляет 99%, сдача запланирована на конец октября. Работы на дороге «Свобода — Юдино — Заозерное — Южное» завершатся в следующем году.

Особое внимание уделяется строительству Северного обхода Калининграда. Первый этап — от Советского проспекта до проспекта Победы — планируется завершить в 2027 году, а транспортную развязку в районе проспекта Победы — к концу 2026-го.

Кроме того, в регионе приведены в нормативное состояние восемь мостов, расположенных в Гурьевском, Гвардейском, Гусевском и Черняховском округах.

В целом в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Калининградской области планируется отремонтировать около 139 километров региональных автодорог и 300 погонных метров мостовых сооружений.