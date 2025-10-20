В Калининграде завершён ремонт одиннадцати дорог в рамках нацпроекта

Всего в программу дорожных работ на 2025 год включено 17 объектов. Большая часть уже выполнена, а одиннадцать участков введены в эксплуатацию и открыты для движения транспорта. Высокая степень готовности отмечена на дорогах «Ладушкин — Корнево — Донское» и «Пятидорожное — Мамоново — Пограничный — Корнево», которые планируется сдать до конца текущего года, несмотря на переходящие контракты. Почти завершён ремонт десяткилометрового участка трассы «Ново-Бобруйск — Белый Яр — Дружба» — его готовность составляет 99%, сдача запланирована на конец октября. Работы на дороге «Свобода — Юдино — Заозерное — Южное» завершатся в следующем году.