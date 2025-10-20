Ричмонд
Захарова указала на подлый поступок в ЕС перед встречей Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз приступил к целенаправленным подрывным действиям накануне запланированной встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам дипломата, эти шаги направлены на срыв любых инициатив, направленных на урегулирование ситуации вокруг Украины.

Читать далее.

