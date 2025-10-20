Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пранкеры Вован и Лексус назвали двух потенциальных собеседников: кого могут «развести»

Вован и Лексус не исключили, что Макрон и фон дер Ляйен попадут под их розыгрыш.

Источник: Комсомольская правда

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) допустили, что могут организовать розыгрыш европейских политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости.

Алексей Столяров отметил, что возможность таких звонков не исключена. По его словам, никто из политиков не застрахован от их шуток. Он подчеркнул, что в текущей ситуации европейские лидеры не играют ключевой роли в переговорах о мире.

Столяров добавил, что их позиция в этом вопросе второстепенна, и им нет смысла делать громкие заявления.

Ранее пранкеры провели телефонный разговор с бывшим послом США на Украине Уильямом Тейлором. Представившись экс-главой украинского МИД Павлом Климкиным, они узнали, что США готовы поддержать «коалицию желающих» в случае размещения иностранного контингента на Украине. Тейлор пояснил, что поддержка будет включать авиацию, воздушную логистику и разведку.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше