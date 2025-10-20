Женщина выиграла 8 миллионов рублей благодаря подсказке ChatGPT

45-летняя американка Тэмми Карви из Вайандотта в пригороде Детройта выиграла в лотерею 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей) в розыгрыше Powerball, додумавшись обратиться за помощью в игре к искусственному интеллекту. Выигрышную комбинацию ей сгенирировал чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом сообщает Daily Mail.