Женщина выиграла 8 миллионов рублей благодаря подсказке ChatGPT

Искусственный интеллект помог женщине выиграть 8 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

45-летняя американка Тэмми Карви из Вайандотта в пригороде Детройта выиграла в лотерею 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей) в розыгрыше Powerball, додумавшись обратиться за помощью в игре к искусственному интеллекту. Выигрышную комбинацию ей сгенирировал чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я попросил у ChatGPT набор номеров Powerball, и это те номера, которые я играл», — сказал Карви в заявлении лотереи Мичигана.

Шансы на выигрыш любого приза Powerball составляют примерно 1 к 24,9, а шансы сорвать джекпот — 1 к 292,2 миллиона. Но победительница собрала четыре белых шара и красный Powerball, обычно приз в размере 50 000 долларов, который затем был удвоен до 100 000 долларов благодаря ее решению добавить множитель Power Play.

Ранее сообщалось, что два жителя Новосибирской области купили лотерейные билеты в сентябре, чтобы испытать удачу, и стали миллионерами.