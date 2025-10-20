Ричмонд
Пушилин: Военные ВС РФ заходят на границы Константиновки в ДНР

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) заходят на границы Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 20 октября, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

19 октября глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что освобождение Херсона российскими войсками уже началось.

Стало известно, что украинские военнослужащие, находящиеся на позициях в районе Константиновки, пытаются перевестись в другие подразделения. Уточнялось, что многие солдаты недовольны бессмысленными приказами и некомпетентностью командиров.

При этом украинская армия захватила власть в Константиновке, так как гражданская власть сбежала из города. 11 октября стало известно, что российские военные совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино.

Новость дополняется.

