В ноябре в Кунгуре пройдет фестиваль воздухоплавания

В начале ноября Кунгур вновь станет площадкой для яркого праздника — здесь пройдет фестиваль воздухоплавания.
Мероприятие запланировано на 2 и 3 ноября. По информации, размещённой в сообществе «Полет на шаре. Счастье в небе» в соцсети «ВКонтакте», гостей ждёт насыщенная программа.
С 14:00 до 18:00 пройдут подъемы на воздушных шарах, тематические мастер-классы и фотозоны. Также запланировано зрелищное шоу — световое представление аэростатов под названием «Танец слонов».
Кроме того, на территории фестиваля будут работать торговые ряды. Организаторы уточнили, что полеты будут возможны только при хорошей погоде. Желающим совершить индивидуальный подъем на шаре нужно будет предварительно забронировать место.