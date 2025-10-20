Shot: жена Геннадия Хазанова избавилась от всего имущества в России вслед за мужем

Злата Эльбаум — жена народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова продала недвижимость в России более чем на 250 миллионов рублей. Информация об этом появилась в Telegram.
Читать далее.
Злата Эльбаум — жена народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова продала недвижимость в России более чем на 250 миллионов рублей. Информация об этом появилась в Telegram.
Злата Эльбаум — жена народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова продала недвижимость в России более чем на 250 миллионов рублей. Информация об этом появилась в Telegram.
Читать далее.