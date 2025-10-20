BFMTV: Лувр частично откроется для посетителей 20 октября после ограбления

Напомним, что ограбление в Лувре произошло 19 октября, оно длилось всего 7 минут. Как сообщает Parisien, хотя преступники оставили самый ценный экспонат — бриллиант «Регент» массой свыше 140 карат, они украли одну из самых дорогих новинок коллекции: инкрустированную 2,6 тысячами бриллиантов подвязку императрицы Евгении, приобретенную музеем за 6,72 миллиона евро.