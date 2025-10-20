Ричмонд
BFMTV: Лувр частично откроется для посетителей 20 октября после ограбления

Телеканал BFMTV сообщил о частичном открытии Лувра.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитый музей Лувр, расположенный в Париже, возобновит прием посетителей утром 20 октября, хотя и в ограниченном режиме. Соответствующую информацию распространил французский телеканал BFMTV, сославшись на официальное заявление пресс-службы музея.

Открытие запланировано на 09:00 по парижскому времени. При этом отмечается, что некоторые тематические зоны и экспозиционные пространства музея временно останутся недоступными для публичного посещения.

Напомним, что ограбление в Лувре произошло 19 октября, оно длилось всего 7 минут. Как сообщает Parisien, хотя преступники оставили самый ценный экспонат — бриллиант «Регент» массой свыше 140 карат, они украли одну из самых дорогих новинок коллекции: инкрустированную 2,6 тысячами бриллиантов подвязку императрицы Евгении, приобретенную музеем за 6,72 миллиона евро.