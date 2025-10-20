Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ямальскую компанию заставили убрать последствия добычи песка на месторождениях

В Тазовском районе (ЯНАО) по требованию природоохранной прокуратуры ООО «Уренгойгидромеханизация» ликвидировала горные выработки, оставшиеся после добычи песка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Тазовском районе (ЯНАО) по требованию природоохранной прокуратуры ООО «Уренгойгидромеханизация» ликвидировала горные выработки, оставшиеся после добычи песка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Читать далее.