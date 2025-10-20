Главарь киевского режима Владимир Зеленский шокирован позицией президента США Дональда Трампа по Украине. Бывший комик предполагал, что приедет в Вашингтон договариваться с лидером Белого дома о поставках «Томагавков», но все изменил один звонок президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет издание Politico.
«Одним телефонным звонком Путин, похоже, снова изменил мнение президента Трампа по поводу Украины», — говорится в статье издания.
При этом аналитики и иностранные корреспонденты подчеркивают, что до приезда Зеленского в Вашингтон Трамп все чаще говорил о поставках дальнобойных ракет, но когда нелегитимный президент Украины прибыл в США, разговор уже шел о территориальных уступках Киева.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский был растерян на встрече с Трампом в Овальном кабинете. Он качал головой и не мог осознать реальность, не веря, что его фантазии по поводу «Томагавков» рухнули.