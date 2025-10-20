Глава региона поделился детскими фото с отцом и тёплыми воспоминаниями

«Помню, в детстве папа в пять утра уходил на работу в шахту и возвращался уставшим. Но, несмотря на тяжёлый труд, всегда находил время на наше с братом воспитание. Если ехал на охоту или рыбалку, обязательно брал нас с собой, учил», — написал глава региона.
Он отметил, что его отец прошёл путь от шахтёра до руководителя металлургического комплекса и стал для него примером трудолюбия, ответственности и силы характера. «Сейчас советы и наставления передаю своим сыновьям. Спасибо, папа, за всё!» — добавил губернатор.
В завершение обращения Алексей Беспрозванных поздравил жителей области с праздником: «Друзья, с Днём отца! Берегите и любите своих родителей!».
На опубликованной фотографии запечатлены будущий губернатор с братом и их отец.