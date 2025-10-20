Ричмонд
Глава региона поделился детскими фото с отцом и тёплыми воспоминаниями

В День отца губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных опубликовал в своих соцсетях детские фотографии с отцом и рассказал о семейных воспоминаниях, которые до сих пор служат для него примером.

Источник: Правительство Калининградской области

«Помню, в детстве папа в пять утра уходил на работу в шахту и возвращался уставшим. Но, несмотря на тяжёлый труд, всегда находил время на наше с братом воспитание. Если ехал на охоту или рыбалку, обязательно брал нас с собой, учил», — написал глава региона.

Он отметил, что его отец прошёл путь от шахтёра до руководителя металлургического комплекса и стал для него примером трудолюбия, ответственности и силы характера. «Сейчас советы и наставления передаю своим сыновьям. Спасибо, папа, за всё!» — добавил губернатор.

В завершение обращения Алексей Беспрозванных поздравил жителей области с праздником: «Друзья, с Днём отца! Берегите и любите своих родителей!».

На опубликованной фотографии запечатлены будущий губернатор с братом и их отец.