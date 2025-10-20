Футбольное дерби в Тель-Авиве переросло в уличные бои с десятками пострадавших

Футбольное дерби в Тель-Авиве между клубами «Маккаби» и «Хапоэль» закончилось массовыми беспорядками. Об этом сообщили местные СМИ. Матч остановили почти сразу после начала: болельщики стали забрасывать поле дымовыми шашками и петардами, из-за чего судья принял решение отменить игру.
После объявления об остановке матча фанаты вырвались за пределы трибун: начались драки, столкновения с полицией и разрушения. На улицах рядом со стадионом «Блумфилд» били витрины, переворачивали ограждения и поджигали мусорные контейнеры.
Во время попытки разогнать толпу офицер полиции, находившийся верхом на лошади, сбил подростка — юноша оказался под копытами и получил травмы. По данным полиции, пострадали 37 болельщиков и пять сотрудников правоохранительных органов, задержаны 40 человек.
Медики из службы MDA сообщили, что помощь оказали 29 раненым, пятерых доставили в больницы «Вольфсон» и «Ихилов». Городские власти назвали произошедшее «беспрецедентным уровнем насилия» и пообещали усилить меры безопасности на будущих матчах, передает Baza.
Ранее митинги начались в Грузии: 5 октября митингующие в Тбилиси прорвались во двор резиденции президента страны. Навстречу им выстроились бойцы спецназа. Силовики использовали перцовый спрей против протестующих. В ответ митингующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в полицейских.