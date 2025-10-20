Футбольное дерби в Тель-Авиве переросло в уличные бои с десятками пострадавших

Футбольное дерби в Тель-Авиве между клубами «Маккаби» и «Хапоэль» закончилось массовыми беспорядками. Об этом сообщили местные СМИ. Матч остановили почти сразу после начала: болельщики стали забрасывать поле дымовыми шашками и петардами, из-за чего судья принял решение отменить игру.