Донских спасателей обучили управлять беспилотниками

На занятиях присутствовали инспекторы пожарного надзора, госинспекции по маломерным судам и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Они работали на симуляторе, управляя беспилотником с пульта, подсоединенного к компьютеру, а также учились маневрировать на реальных аппаратах.