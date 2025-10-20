Донских спасателей обучили управлять беспилотниками

«Двенадцать сотрудников главного управления МЧС по Ростовской области изучали сборку, пилотирование, программирование и мелкий ремонт беспилотных авиационных систем», — говорится в сообщении.
На занятиях присутствовали инспекторы пожарного надзора, госинспекции по маломерным судам и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Они работали на симуляторе, управляя беспилотником с пульта, подсоединенного к компьютеру, а также учились маневрировать на реальных аппаратах.
Период обучения занял две недели.
Теперь специалисты смогут применять беспилотники при проведении мониторинга окружающей обстановки, выявлении нарушителей правил безопасности и проведении спасательных операций, как уточнили в МЧС.
Обучение проводилось в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем».