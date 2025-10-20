Новый волосатый объект рухнул из космоса в пустыне в Австралии

Космический археолог из Университета Флиндерса Элис Горман сообщила, что волосатый объект, вероятно, является ракетным баком, сброшенным во время полета ракеты для снижения веса. По ее словам, объект недавно находился на орбите и неожиданно вернулся в атмосферу. Она отметила, что подобные баки, которые называют «космическими шарами», устойчивы к высоким температурам и часто падают на Землю. Обычно их находят спустя годы, но в этом случае обломки обнаружили быстро.