Новый волосатый объект рухнул из космоса в пустыне в Австралии

В австралийской пустыне Пилбара, недалеко от города Ньюман, шахтеры обнаружили обломки, предположительно связанные с запуском китайской ракеты Jielong. Находка, сделанная в субботу около 14:00 рядом с подъездной дорогой к шахте BHP, привлекла внимание полиции и транспортных властей, которые начали расследование, пишет Daily Mail.
Космический археолог из Университета Флиндерса Элис Горман сообщила, что волосатый объект, вероятно, является ракетным баком, сброшенным во время полета ракеты для снижения веса. По ее словам, объект недавно находился на орбите и неожиданно вернулся в атмосферу. Она отметила, что подобные баки, которые называют «космическими шарами», устойчивы к высоким температурам и часто падают на Землю. Обычно их находят спустя годы, но в этом случае обломки обнаружили быстро.
Горман также указала, что такие случаи связаны с неконтролируемым возвращением космических объектов, когда их траектория и место падения неизвестны. Она добавила, что рост космического движения увеличивает риски, связанные с мусором. Авиакомпания Qantas, по словам Горман, обеспокоена недостаточной информированностью о запусках и возвращениях ракет.
Полиция Западной Австралии исключила версию, что объект связан с коммерческим самолетом, предположив, что это ракетный бак или сосуд под давлением. Угрозы для населения нет.
Ранее подобный случай произошел в Аргентине, в городе Пуэрто-Тироль. Там на ферму упал цилиндр длиной 1,7 метра, покрытый странными черными волокнами, похожими на волосы. Власти до сих пор выясняют его происхождение.