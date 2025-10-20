Врач Тернер раскрыл, какой ингредиент из фастфуда самый опасный для людей

Фастфуд содержит ультраобработанные ингредиенты, рафинированные углеводы, избыток соли, трансжиры, переваренные белки, химические добавки и масла, что очень опасно для здоровья, считает врач из Австралии Зак Тернер, с его колонкой на портале News.com ознакомился aif.ru.
Однако, по словам врача, больше всего отравляют организм именно масла, которые чаще всего используют повторно и нагревают несколько раз.
«Многократное нагревание масла может привести к образованию окисленных липидных соединений, которые могут раздражать ткани. Это вызывает окислительный стресс, когда ваш организм вырабатывает нестабильные молекулы, которые повреждают клетки и провоцируют воспаление», — подчеркивает Тернер.
Врач отмечает, что именно окислительный стресс вызывает вздутие живота и способствует вялости и апатии.
Он рекомендует отдавать предпочтение цельным продуктам, стараться избегать переработанных, а также включить в рацион термостабильные масла — оливковое первого холодного отжима или масло авокадо.
«Остерегайтесь других воспалительных триггеров. Скачки сахара, обработанное мясо, рафинированные углеводы, плохой сон и стресс — все это накапливается», — советует Тернер.
Ранее ученые выяснили, что известные лекарства надолго меняют микробиом кишечника.