Пушилин: ВС РФ заходят на окраины Константиновки

Военнослужащие ВС РФ заходят на окраины города Константиновка, сообщил в беседе с телеканалом «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, российские бойцы освобождают населенные пункты на Константиновском направлении. Военнослужащие заходят группами и «раздергивают противника» и на окраинах Константиновки.
Пушилин также назвал важным освобождение населенного пункта Клебан-Бык.
Ранее сообщалось, что российские военные начали бои в юго-восточной части Константиновки.
