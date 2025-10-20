В Казани для зимней уборки дворов не хватает 800 дворников

По словам господина Гиниятуллина, в сильные снегопады численность уборщиков дополнительно сокращается на 20−25% из-за роста нагрузки. В распоряжении управляющих компаний находится 230 единиц техники, из них 144 — спецтехники и 86 — средств малой механизации. Заготовлены реагенты и смеси от гололедицы.