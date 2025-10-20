Ричмонд
Российские таксопарки не смогут закупать белорусские авто с 1 марта 2026

Таксопарки в России не смогут закупать автомобили белорусской сборки с 2026.

Источник: Комсомольская правда

Российские таксопарки не смогут закупать белорусские авто с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на телеканал СТВ.

Директор завода «Белджи» Геннадий Свидерский отметил: в России было правильно заявлено о том, что автомобиль должен быть безопасным, доступным, комфортным и эффективным для таксистов.

— Мы работаем и просим все-таки включить нас. Сами ограничения начнут действовать с 1 марта. И я очень надеюсь, что нам удастся решить этот вопрос, — подчеркнул Геннадий Свидерский.

Речь идет про закон о локализации такси, вступающий в силу в России с 1 марта 2026 года. Он затронет и традиционные таксопарки, и агрегаторов услуг такси, и самозанятых водителей и так далее.

У таксистов будет возможность купить только те автомобили с иностранной долей, которые были произведены в рамках специального инвестиционного контракта. Указанный документ должен был быть заключен в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Вместе с тем разрешается купить лишь автомобиль, который набрал достаточное число баллов по шкале Министерства промышленности и торговли России. Баллы начисляют за локализацию. Так, минимальное количество баллов для продажи авто таксистам в 2026 году окажется 3,2 тысячи.

Нужное количество баллов уже набрал целый рад моделей «Автоваза». Среди них — Lada Vesta, Lada Largus, Lada Granta, новые модели «Москвич».

