В Ленинградской области отремонтировали участок дороги Копорье — Ручьи

Капитальный ремонт участка дороги Копорье — Ручьи в Кингисеппском районе Ленинградской области провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству региона.
На отрезке протяженностью 5 километров заменили асфальт и обновили водопропускные трубы. Также привели в порядок остановки общественного транспорта, тротуары и пешеходные дорожки. После этого установили знаки и нанесли разметку.
«Прошедший ремонт имел огромное значение для жителей [деревень] Семейское и Нежново, которые неоднократно обращались с просьбами обновить этот отрезок. Теперь 5-километровый участок приведен в норматив. Работы стартовали в конце апреля и были завершены раньше запланированных сроков», — отметил заместитель руководителя «Ленавтодора» Никита Степанов.
По его словам, на дороге Копорье — Ручьи в этом году будет отремонтирован еще один участок протяженностью более 11 километров. Он проходит через деревню Пятчино.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.