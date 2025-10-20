Жители Кишинева проведут весь день в темноте: список улиц, где отключат свет

Поставщик сообщает о перерывах в поставках электрической энергии на 20 октября.
Ботаника:
ул. Мунчешть, 799 — с 08:45 до 16:45.
Буюканы:
Г. Кодряну, 18A, 20−42, 21, 23−39, 45−61, 9999, Корнулуй, 11/1, Д. Кукулуй, 40, 46, Драгомирна, 1−13, 2−22, Д. Таберей, 2A, Дурлешть, 11, Гиочеилор, 1, 5−7, 7A, 13−29, 9001, 9999, 2, Грыулуй, 1−19, 2−12, Хумулешть, 2−8, 12A, 12B, 14, 5−13, 13A, 13B, Рариштий, 1−13, 2, 2A, 6, 10−16, 16/1, 16/2, 100, 388, 568, Рошиорь, 1−9, 13−15, 15A, 4A, 8, 12−18, Топорашилор, 1, 5−17, 2−8, 12−14, В. Лупу, 55, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4 — с 09:00 до 16:00.
Ул. Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Ул. Сучевица, 18/1 — с 09:00 до 16:00.
Чеканы:
Ул. Варница, 22, 26, Узинелор, 104 — с 09:00 до 17:00.