В Госдуме поддержали инициативу закрепить в законе право голоса отца при аборте

«Абсолютно правильно, что оба родителя отвечают за ребенка и при его жизни, и, конечно же, сразу после зачатия, потому что это уже живое существо и оно имеет право на защиту от обоих родителей. И как они несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения», — резюмировал депутат и общественный деятель.