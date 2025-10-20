В Госдуме поддержали инициативу закрепить в законе право голоса отца при аборте

Народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов высказался в поддержку инициативы Русской православной церкви (РПЦ), предложившей законодательно закрепить право голоса отца при принятии решения об аборте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова Певцова.
«Абсолютно правильно, что оба родителя отвечают за ребенка и при его жизни, и, конечно же, сразу после зачатия, потому что это уже живое существо и оно имеет право на защиту от обоих родителей. И как они несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения», — резюмировал депутат и общественный деятель.
Он обратил внимание на слова председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова. Тот подчеркнул, что если сейчас на законодательном уровне закреплены равноправные права мужчины и женщины во всех сферах, то это должно касаться и деторождения тоже. По словам представителя духовенства, нужно спрашивать мнение отца при выборе сохранения зачатой жизни.
Ранее KP.RU сообщил, что ранее обсуждать инициатива о запрете абортов. В итоге пришли к выводу, что в России полностью запретить аборты нельзя.