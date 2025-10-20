Омичка завоевала 99 баллов из 100 в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!»

Выступление Татьяны вызвало эмоциональную реакцию у членов жюри. Сергей Лазарев отметил: «Прям пробивает меня… Сердце бьется» и пригласил омичку на гала-концерт в Кремль. К концу номера почти все эксперты аплодировали участнице стоя, оценив ее дарование. Как уточнили организаторы проекта, Хербина не является профессиональной певицей — она занимается изготовлением кожаных изделий, однако уже около 15 лет поет в хоре. Сама Татьяна подчеркнула, что своей целью ставила доказать: «в 61 год — только начинать!».