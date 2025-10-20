Омичка завоевала 99 баллов из 100 в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!»

Жительница Омска Татьяна Хербина успешно выступила в шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». 61-летняя участница исполнила композицию Ирины Понаровской «Я до слез люблю тебя» и получила 99 баллов из 100 возможных. Как сибирячка заняла лидерскую позицию в тройке лучших — показали в эфире 17 октября.
Выступление Татьяны вызвало эмоциональную реакцию у членов жюри. Сергей Лазарев отметил: «Прям пробивает меня… Сердце бьется» и пригласил омичку на гала-концерт в Кремль. К концу номера почти все эксперты аплодировали участнице стоя, оценив ее дарование. Как уточнили организаторы проекта, Хербина не является профессиональной певицей — она занимается изготовлением кожаных изделий, однако уже около 15 лет поет в хоре. Сама Татьяна подчеркнула, что своей целью ставила доказать: «в 61 год — только начинать!».
В официальном сообществе шоу во «ВКонтакте» запустили голосование за лучшее выступление шестого выпуска. На данный момент там лидирует омичка.
В соцсетях поклонники творчески Хербиной оставляют восторженные комментарии: «Ваш голос хочется слушать и слушать. Я Вас специально нашла, чтобы посмотреть ваше творчество. Голос у Вас шикарный. Вы такая молодец!», «Крутая! Глубокая и настоящая!», «Женщина верит в себя. У нее супер супер супер голос!!!», «До глубины души тронула, как красиво поет».
